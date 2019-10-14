Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.10.2019, 13:23

Як сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фото

1 / 5
Як сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фото
Як сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фото
Як сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фотоЯк сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фото

Монумент был символично установлен на площади Защитников Украины, возле которой находится Академия Нацгвардии

В День защитника Украины в Харькове торжественно открыли памятник защитникам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Монумент сделан в форме большого куба с надписью "Герои на умирают!". По задумке авторов, самая крепкая геометрическая фигура символизирует мощь Украины. В то же время часть куба отсутствует – это символ временно оккупированных территорий.

Читайте также: Зеленский почтил память героев Украины и направляется в Донбасс

На аллее, ведущей к памятнику, установлены 14 стел, которые символизируют 2014 год – дату начала российской агрессии против Украины. На стелах написаны слова стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".

На открытии присутствовали ветераны войны в Донбассе, волонтеры, военные, дети из патриотическим организаций, жители города и глава ХОГА Юлия Светличная.

"Все это делалось для того, чтобы увековечить память защитников Украины, показать несокрушимость боевого духа украинского народа. Мы сделали место, где чествуют память погибших героев, выражают благодарность живым, передают вдохновение следующим защитникам Украины", - поделился впечатлениями заместитель председателя Совета Союза ветеранов АТО Юрий Корсунов.

Читайте также: Добровольцы: Если Зеленский разведет войска, мы заведем тысячи

Отправить:
Распечатать:
Теги: Харьков, день защитников украины, Защитник Украины, хога, памятник, юлия светличная
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото
Материалы по теме
В саду Харькова академик Вернадский с собакой варит борщ: видео
Культура В саду Харькова академик Вернадский с собакой варит борщ: видео
В Харькове вернули на место памятник маршалу Жукову: фото
Политика В Харькове вернули на место памятник маршалу Жукову: фото
Популярное
фото/видео
Як сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фото
Як сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фото
ДТП со "скорой" в Киеве: есть погибшие – фото, видео
ДТП со "скорой" в Киеве: есть погибшие – фото, видео 10:25
Футбол. Украина vs Португалия: когда и где смотреть матч – видео
Футбол. Украина vs Португалия: когда и где смотреть матч – видео 09:21
Американский боксер впал в кому после нокаута: видео
Американский боксер впал в кому после нокаута: видео 13.10.19, 18:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 