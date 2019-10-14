Як сонце любіть. В Харькове открыли памятник героям Украины: фото

В День защитника Украины в Харькове торжественно открыли памятник защитникам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Монумент сделан в форме большого куба с надписью "Герои на умирают!". По задумке авторов, самая крепкая геометрическая фигура символизирует мощь Украины. В то же время часть куба отсутствует – это символ временно оккупированных территорий.

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На аллее, ведущей к памятнику, установлены 14 стел, которые символизируют 2014 год – дату начала российской агрессии против Украины. На стелах написаны слова стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".

На открытии присутствовали ветераны войны в Донбассе, волонтеры, военные, дети из патриотическим организаций, жители города и глава ХОГА Юлия Светличная.

"Все это делалось для того, чтобы увековечить память защитников Украины, показать несокрушимость боевого духа украинского народа. Мы сделали место, где чествуют память погибших героев, выражают благодарность живым, передают вдохновение следующим защитникам Украины", - поделился впечатлениями заместитель председателя Совета Союза ветеранов АТО Юрий Корсунов.

Ранее президент Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня защитника Украины.

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