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29.07.2020, 14:36

Затопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видео

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Затопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видео
Затопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видео
Затопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видеоЗатопило более 10 баз отдыха Кирилловки, откачка воды продолжается: фото, видео

Из-за сильных дождей поднялся уровень воды и затопленными оказались многие базы отдыха вдоль Азовского побережья

Сегодня, 29 июля, спасатели продолжили ликвидировать затопления вдоль побережья Азовского моря - из-за сильных дождей были затоплены базы отдыха в пгт Кирилловка и на Федотовой косе. Об этом сообщается на сайте местного управления ГСЧС.

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Затапливать территории начало еще 27 июля - поднялся уровень воды на участке дороги от села Степок до острова Бирючий, а также затопило центральную площадь и проспект Приморский в Кирилловке. К вечеру того же дня уровень воды поднялся на 25-30 см, вследствие чего затопленными оказались базы отдыха в Кирилловке и на Федотовой косе, которые находились в низине на расстоянии 20-30 метров от береговой линии.

Вчера спасатели откачали 1140 кубометров воды, сегодня работы продолжились при помощи мотопомп, но по дороге между селом Степок и Бирючим островом уже можно проехать, говорят в ГСЧС.

Более полно всю картину сложившейся ситуации можно оценить по видео, снятому при помощи дрона:

Видео: Youtube/Дробышев Сергей

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Теги: фото, Кирилловка, откачка воды
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