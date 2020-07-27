Курортный Бердянск затопило: за ночь выпала четырехмесячная норма осадков - фото

За ночь в Бердянск выпала почти четырехмесячная норма осадков, город затопило

На Бердянск обрушился сильный ливень, затопив город в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В мэрии заявили, что выходы в море и водостоки работают, однако из-за значительного объема осадков нужно время, чтобы уровень воды на улицах спал.

Свет отсутствует в нескольких микрорайонах города. В одном из них на высоковольтной линии произошло аварийное отключение, возможно после удара молнии.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.