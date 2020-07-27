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Курортный Бердянск затопило: за ночь выпала четырехмесячная норма осадков - фото

27.07.2020, 15:00
Курортный Бердянск затопило: за ночь выпала четырехмесячная норма осадков - фото - Фото
Фото - Бердянский горсовет - Facebook

За ночь в Бердянск выпала почти четырехмесячная норма осадков, город затопило

На Бердянск обрушился сильный ливень, затопив город в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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В мэрии заявили, что выходы в море и водостоки работают, однако из-за значительного объема осадков нужно время, чтобы уровень воды на улицах спал.

Свет отсутствует в нескольких микрорайонах города. В одном из них на высоковольтной линии произошло аварийное отключение, возможно после удара молнии.

Издание zp.vgorode.ua сообщает, что за ночь в Бердянске выпало 49,2 мм осадков (почти четырехмесячная норма).

  • 14 июля на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтопило, движение было затруднено. 

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Владислав Сердюк
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