Золотой меч и амфора. Найдено не разграбленное захоронение - фото

В Запорожском национальном университете археологи Геннадий Тощев и Светлана Андрух презентовали уникальные находки - золотой акинак и глиняную амфору. Их нашли во время летней экспедиции на Мамай-горе. Об этом сообщает местный сайт 061.

Экспедицию уже назвали самой успешной за все годы раскопок на Мамай-горе.

Во время изучения скифского комплекса было найдено более десятка погребений. Большинство из них - полностью разграблены.

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Археологи уточнили, что лучшей находкой 32-го сезона считается курган с двумя захоронениями, второе захоронение было не разграблено. Работа по расчистке длилась почти три дня.

Захоронение принадлежало 18-20-летнему юноше, который, по мнению археологов, был оруженосцем.

"Акинак, наконечники стрел, боевой топор, в районе грудной клетки были найдены бусы и подвеска, основа которой - лист желтого металла (слово золото археологи не используют до тех пор, пока не получат результаты экспертиз, - ред.) и мел. Для чего использовался мел, мы пока не можем ответить, аналогов такого украшения нет", - сказала Светлана Андрух.

По ее словам, практически полный аналог меча (акинак), найденного на Мамай-горе, находили в 1899 году в Сумской области.

Кроме золотого акинака и украшений, еще одной необычной находкой стала сероглиняная амфора греческого производства, которая не имеет аналогов. Она находилась почти в самом верху погребения

"Это погребение датировано VI веком до нашей эры. То есть оно удревняет время основания скифской части могильника минимум на два столетия", - подчеркнула Светлана Андрух.

Все находки будут переданы в Каменко-Днепровский музей. С этим музеем был заключен договор, согласно которому все находки, обнаруженные на Мамай-горе, будут переданы именно туда.

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Фото: 061.ua