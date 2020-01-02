Депутат Николаевского облсовета угрожал полиции пистолетом: видео

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Инцидент произошел 24 декабря

2 января депутату Николаевского облсовета объявили о подозрении за якобы угрозу пистолетом полицейским. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

24 декабря сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota, который обогнал их, пересекши сплошную полосу. 

"Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что собирается применить оружие. Аргументировал тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. На требование полицейского спрятать оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пробуя сбежать", - заявили в пресс-службе. 

Полицейские догнали мужчину. Оказалось, что за рулем находился депутат Николаевского облсовета. 

Травматический пистолет был изъят и отправлен на экспертизу. 

Водителю угрожает три года тюрьмы.

  • В ноябре 2019 года пенсионер с пистолетом напал на копов, чтобы освободить знакомого.

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Теги: Нацполиция, депутат, Николаевский облсовет
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