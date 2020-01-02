Депутат Николаевского облсовета угрожал полиции пистолетом: видео

2 января депутату Николаевского облсовета объявили о подозрении за якобы угрозу пистолетом полицейским. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
24 декабря сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota, который обогнал их, пересекши сплошную полосу.
"Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что собирается применить оружие. Аргументировал тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. На требование полицейского спрятать оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пробуя сбежать", - заявили в пресс-службе.
Полицейские догнали мужчину. Оказалось, что за рулем находился депутат Николаевского облсовета.
Травматический пистолет был изъят и отправлен на экспертизу.
Водителю угрожает три года тюрьмы.
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