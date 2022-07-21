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"Джавелины" продолжают жечь танки россиян, артиллерия сносит бронетехнику: три видео с вой видео

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 06:48
Фото: скриншот из видео
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92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко показала на видео эффективное использование американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Ракета поражает стоящий на дороге российский танк сверху.

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В результате происходит детонация и разрушение бронированной машины. Экипаж другого танка оккупантов, стоящего неподалеку, после такой демонстрации быстро развернулся и "дал по газам", чтобы не попасть под второй выстрел ПТРК.

Ниже – еще один ролик из серии "джавелин vs танк" от 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". После попадания в танке спустя какое-то время детонирует боезапас:

Где и когда снято, не указывается.

На третьем видео оккупанты спрятали бронированную технику рядом с домами в селе/дачном поселке. Это им не помогло – артиллерия ВСУ достала врага:

Какое из подразделений ВСУ отличилось в этом ролике и где именно, не указывается.

Читайте также: Вторжение России. Оккупанты потеряли в Украине уже 1700 танков

Евгений Пилипенко
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Джавелин Javelin потери врага
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