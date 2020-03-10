Глава Херсонской ОГА уволил заместительницу из-за празднования 8 марта: видео

Глава Херсонской ОГА уволил свою заместительницу и руководителя аппарата облгосадминистрации за организацию празднования Международного женского дня в стенах облсовета, в ходе которого выступила поп-группа Степ с танцовщицей в откровенном наряде. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"То, что я увидел вчера в сети Интернет, меня неприятно поразило. Считаю выступления в таком формате в помещении ОГА недопустимыми", - сказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Он уволил руководителя аппарата облгосадминистрации Владимира Клюцевского. Увольнение замглавы ОГА Светланы Чепиги будет согласовано с Офисом президента.

При этом губернатор сказал, что сам он присутствовал только на официальной части.

Ранее в интернете появилась видеозапись с празднования 8 марта в зале Херсонского облсовета, которое прошло 6 марта. Кадры возмутили пользователей соцсетей.

Участники группы Степ удивлены такой реакцией на выступление. "Ничего странного мы не показали, чтобы можно было об этом говорить, потому что так мы выступает на всех концертах…" - сказал участник группы Андрей Череднюк.

8 марта в Киеве прошел Марш женщин, главным требованием которого была ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении домашнего насилия и насилия против женщин.