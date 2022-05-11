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Горит Ми-24 и взрывается САУ россиян, "этюд для скрипки и пушки" от ВСУ: три видео с войны видео

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 12:09
Скриншот
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Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео

Львовские бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили вчера, 10 мая, российский ударный вертолет Ми-24. Видео последствий попадания в воздушную машину оккупантов ракеты ПЗРК Stinger показано в Facebook.

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"В общей сложности на счету ДШВ – уже 15 сбитых вертолетов противника", – подчеркнули десантники.

Судя по сводке потерь россиян, за вчера они потеряли два вертолета.

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Ниже 28 отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода показала, как их артиллерия накрывает позиции оккупационной армии.

"Избранный этюд для скрипки и пушки от арты 28 ОМБр. Пытаясь скрыться от наших рыцарей, оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли", – подписали "одесситы" свой ролик.

Twitter-аккаунт Харькова выложил видео "крепкого уничтожения" вражеской САУ под Изюмом:

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Евгений Пилипенко
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