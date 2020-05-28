Ливень в Одессе. Такого количества осадков не было более 50 лет - горсовет

Из-за сильного дождя в Одессе выпало рекордное для нынешнего времени года количество осадков за последние 50 лет. Об этом в видеообращении сообщила директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.

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По ее словам, коммунальщики с полуночи готовились к дождю, однако прогнозировалось от 13 до 16 мм осадков, а выпало в три раза больше.

"С 9 утра начался залповый ливень. По состоянию на 12 часов дня количество осадков составило 49 мм. Для того, чтобы наглядно представить: это 50 литров воды, вылитых ежеминутно на один квадратный метр поверхности. Естественно, что с таким большим объемом осадков не в состоянии справиться ливневая канализация", - сказала она.

По ее словам, последний раз подобная ситуация в мае была в 1962 году. Тогда при майской среднемесячной норме в 26 мм выпало 66 мм осадков.

Чиновница сказала, что полиция оцепляла часть затопленных улиц, чтобы "избежать транспортного коллапса". Она добавила, что движение уже восстановлено по Приморской, Среднефонтанской и восстанавливается на Балковской и Французском бульваре, где вода начала сходить.

Сегодня в Одессе затопило часть улиц из-за сильного дождя - фото происшествия

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