Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне попали в кадр: видео

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Лошадь Пржевальского - нетипичный вид для украинского Полесья

Лошади Пржевальского, внесенные в Красную книгу, были зафиксированы на видео в Чернобыльской зоне. Видеоролик LIGA.net предоставил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Специалисты заповедника отмечают, что лошадь Пржевальского - нетипичный вид для украинского Полесья, однако природные условия зоны отчуждения оказались очень комфортными для их проживания, и популяция возросла в несколько раз. 

Справка. Лошадь Пржевальского - последний вид диких лошадей на планете. В естественной среде был истреблен человеком в ХХ веке, занесен в международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

  • В 2018 году в зоне отчуждения ученые обнаружили 9 редких видов летучих мышей, в том числе зафиксировано появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой летучей мыши Европы. 

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Теги: чернобыльская зона, лошадь пржевальского, заповедник
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