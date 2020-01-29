Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне попали в кадр: видео

Лошади Пржевальского, внесенные в Красную книгу, были зафиксированы на видео в Чернобыльской зоне. Видеоролик LIGA.net предоставил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Специалисты заповедника отмечают, что лошадь Пржевальского - нетипичный вид для украинского Полесья, однако природные условия зоны отчуждения оказались очень комфортными для их проживания, и популяция возросла в несколько раз.

Справка. Лошадь Пржевальского - последний вид диких лошадей на планете. В естественной среде был истреблен человеком в ХХ веке, занесен в международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

в зоне отчуждения ученые обнаружили 9 редких видов летучих мышей, в том числе зафиксировано появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой летучей мыши Европы. В 2018 году

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