Мужчина устроил погром в храме в центре Харькова: видео

Мужчина устроил погром в храме Жен-Мироносиц в центре Харькова. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дебошир опрокидывал подсвечники, бил иконы, обрушил крест. Его пытались задержать прихожане.
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На место происшествия вызвали полицию. Также прибыла скорая: нарушителя общественного порядка забрали в больницу, поскольку оказалось, что он - психически больной человек.
Городской портал 057.ua сообщает, что мужчину якобы забрызгали из газового баллончика. В полиции эту информацию подтвердить не смогли.
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Видео - T.me/H_Saltovka (MetusMortis/YouTube)