В Днепре в течение 2-3 июня были сильные дожди, из берегов вышла речка Гнилокиш, подтопив частные дома, передает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах Днепра из-за интенсивных дождей и значительной загрязненности русла вода в реке Гнилокиш поднялась на 35 см. Было частично подтоплено 90 частных домов и 151 дворохозяйтсво.

Как сообщает Vgorode Днепр на улице Столярова заметили мужчину, который плавал на байдарке рядом с машинами по затопленной дороге.

В ГСЧС же добавляют, что жертв и пострадавших в результате непогоды не было. 37 спасателей с 20 единицами техники откачали 32 300 кубометров воды, распилили и убрали семь деревьев и высвободили два автомобиля.

На утро 4 июня ликвидация последствий непогоды продолжалась, отмечают спасателя. Дожди прекратились, уровень воды постепенно снижается.

30 мая после сильных дождей по Житомиру катались на гидроциклах и матрасах.

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Марк Сировой

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