UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Днепр обрушились дожди: из берегов вышла река, по городу плавали на байдарках – видео видео

04.06.2021, 11:57
Скриншот видео Информатор Днепр
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

В Днепре в течение 2-3 июня были сильные дожди, из берегов вышла речка Гнилокиш, подтопив частные дома, передает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах Днепра из-за интенсивных дождей и значительной загрязненности русла вода в реке Гнилокиш поднялась на 35 см. Было частично подтоплено 90 частных домов и 151 дворохозяйтсво.

Как сообщает Vgorode Днепр на улице Столярова заметили мужчину, который плавал на байдарке рядом с машинами по затопленной дороге.

В ГСЧС же добавляют, что жертв и пострадавших в результате непогоды не было. 37 спасателей с 20 единицами техники откачали 32 300 кубометров воды, распилили и убрали семь деревьев и высвободили два автомобиля.

На утро 4 июня ликвидация последствий непогоды продолжалась, отмечают спасателя. Дожди прекратились, уровень воды постепенно снижается.

Смотрите также: В курортных регионах Турции неожиданно выпал снег – фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
днепр дожди река гнилокиш байдарка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 