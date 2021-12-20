На центральной площади Мариуполя упала главная елка города – фото, видео

На Театральной площади в центре Мариуполя упала главная елка города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета и местное издание 0629.
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Как сообщается, инцидент произошел 19 декабря около 17:00, никто не пострадал. Очевидцы говорят – елка упала из-за сильного ветра, при этом верхушка дерева продолжала гореть после падения.
В горсовете также причиной падения верхнего сегмента дерева назвали ветер и заверили: в ближайшее время подрядчик укрепит конструкцию – и елка возобновит работу. Все остальные праздничные локации работают в обычном режиме, добавили в мэрии.
- 18 декабря в Киеве зажгли огни на главной елке страны. Смотрите фото и видео мероприятия.
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Фото, видео - Формат, 0629.com.ua
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