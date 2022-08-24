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Огонь с неба. Defence Express пишет о "крайне странных боеприпасах" в арсенале ВСУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 12:40
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Ресурс военных новостей Defence Express полагает, что на видео с фронта от экс-нардепа Юрия Мысягина силы обороны Украины применяют по российским оккупантам некие зажигательные боеприпасы, которые сложно идентифицировать наверняка.

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"На видео... было замечено использование крайне странных боеприпасов или мин с ударным ядром... Иногда "сюрпризы" подбрасывают и другие видео с уничтожением армии РФ. В частности это", – пишут журналисты.

На кадрах видно три высокотемпературных объекта, которые почти отвесно падают на цель. Отмечается, что их всего три, тогда как в реактивном снаряде РСЗО их значительно больше, и именно такими зажигательными элементами россияне обстреливали, например, завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Смотрите видео: "Хотели победить за три дня, а теперь стоят на коленях". Поздравление позывного "Гром" с фронта

Журналисты также указывают, что это видео отличается и от применения артиллерийского снаряда, где таких элементов тоже больше, чем три.

"В то же время следует отметить и точность, что даже может побудить к мысли, что это боеприпасы с самонаведением. Но, скорее всего, это исключительное мастерство бойцов. Нашим основным "кандидатом" является 120-мм миномет с миной 3В34, которая несет четыре разнокалиберных зажигательных элемента", – вывели на Defence Express.

Вес такого снаряда – 16,3 кг, им можно наносить поражение на дистанциях от 450 до 5700 метров.

Евгений Пилипенко
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боеприпасы война мина зажигательный боеприпас 3В34
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