Под Черкассами спецназ сорвал сходку криминалитета и "смотрящих" – видео спецоперации

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
Подписка на эксклюзив

По данным полиции, в ресторане криминалитет праздновал освобождение черкасского "смотрящего" из тюрьмы

В городе Городище Черкасской области полиция вместе со спецназом сорвала "сходку криминалитета". Об этом сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 ноября. Правоохранители получили сообщение, что один из ресторанов продолжает работать, несмотря на карантин выходного дня, и в нем группа вооруженных людей удерживает человека.

На место прибыла полиция и спецназ: они изъяли у присутствующих оружие, ножи и деньги, 16 фигурантов проверили по базам данным.

В полиции утверждают, что "лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию", праздновали в ресторане освобождение черкасского "смотрящего" из тюрьмы.

"Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних "смотрящих" и "положенцев" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями "уголовного мира", вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области", – заявил глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко.

Читайте также: СБУ: Задержан "смотрящий" за Харьковской областью, который почти четыре года скрывался

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: сходка, Городище, полиция, черкасская область, спецназ, смотрящий, криминалитет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Под Черкассами спецназ сорвал сходку криминалитета и "смотрящих" – видео спецоперации
Под Черкассами спецназ сорвал сходку криминалитета и "смотрящих" – видео спецоперации
В стиле Месси. Футболист молодежки "Динамо" забил супергол – видео
В стиле Месси. Футболист молодежки "Динамо" забил супергол – видео
Марш против фашизма в Беларуси. Силовики применяют спецсредства и задерживают людей: видео
Марш против фашизма в Беларуси. Силовики применяют спецсредства и задерживают людей: видео
Экономика Бизнес-неделя: рестораторы без штанов, доллар уже не №1, минус Буславец, бюджетный кризис
Путин продлил продуктовое эмбарго против Украины до 2021 года
Продовольствие Путин продлил продуктовое эмбарго против Украины до 2021 года
Почти полетели! 8 прототипов летающих авто, готовых ко взлету – фото
Транспорт Почти полетели! 8 прототипов летающих авто, готовых ко взлету – фото
Популярное
фото/видео
Под Черкассами спецназ сорвал сходку криминалитета и "смотрящих" – видео спецоперации
Под Черкассами спецназ сорвал сходку криминалитета и "смотрящих" – видео спецоперации
Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото
Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото 17:40
В стиле Месси. Футболист молодежки "Динамо" забил супергол – видео
В стиле Месси. Футболист молодежки "Динамо" забил супергол – видео 16:45
Марш против фашизма в Беларуси. Силовики применяют спецсредства и задерживают людей: видео
Марш против фашизма в Беларуси. Силовики применяют спецсредства и задерживают людей: видео 15:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 