Под Черкассами спецназ сорвал сходку криминалитета и "смотрящих" – видео спецоперации

В городе Городище Черкасской области полиция вместе со спецназом сорвала "сходку криминалитета". Об этом сообщает сектор коммуникации областной полиции.

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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 ноября. Правоохранители получили сообщение, что один из ресторанов продолжает работать, несмотря на карантин выходного дня, и в нем группа вооруженных людей удерживает человека.

На место прибыла полиция и спецназ: они изъяли у присутствующих оружие, ножи и деньги, 16 фигурантов проверили по базам данным.

В полиции утверждают, что "лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию", праздновали в ресторане освобождение черкасского "смотрящего" из тюрьмы.

"Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних "смотрящих" и "положенцев" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями "уголовного мира", вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области", – заявил глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко.

18 ноября во Львове задерживали экс-начальника одного из отделов СБУ в Закарпатской области. По данным следствия, оказал сопротивление во время задержания и нанес телесные повреждения сотруднице полиции.

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