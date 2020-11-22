Под Черкассами спецназ сорвал сходку криминалитета и "смотрящих" – видео спецоперации

В городе Городище Черкасской области полиция вместе со спецназом сорвала "сходку криминалитета". Об этом сообщает сектор коммуникации областной полиции.
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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 ноября. Правоохранители получили сообщение, что один из ресторанов продолжает работать, несмотря на карантин выходного дня, и в нем группа вооруженных людей удерживает человека.
На место прибыла полиция и спецназ: они изъяли у присутствующих оружие, ножи и деньги, 16 фигурантов проверили по базам данным.
В полиции утверждают, что "лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию", праздновали в ресторане освобождение черкасского "смотрящего" из тюрьмы.
"Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних "смотрящих" и "положенцев" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями "уголовного мира", вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области", – заявил глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко.
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