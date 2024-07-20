Под КГГА протестовали после сноса исторической усадьбы Зеленских – видео
Вечером в субботу, 20 июля, под зданием Киевской городской государственной администрации около тысячи человек протестовали после несанкционированного сноса исторической усадьбы Зеленских. Об этом сообщает Суспільне и публикует соответствующее видео.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
СМИ пишет: люди собрались на ступеньках КГГА с плакатами и изображениями исторических домов, уничтоженных во время каденции действующего мэра столицы Виталия Кличко.
"Люди скандировали: "Хватит уничтожать наш город", "Хватит разрушать Киев", "Когда мы начнем выбирать наследие, а не Тургенева", "Нет произволу Киевсовета", "Новый муравейник не приблизит победу", "Кличко — русня", "Кличко-замудовник", "Меня убил Тургенев", – передает Суспільне.
"Тургеневъ" – название жилого комплекса, вторую очередь которого застройщик ООО "Тургенев Билд" хочет построить по адресу исторической усадьбы. В Институте национальной памяти сообщили общественной организации "Спадщина", что строительство ЖК не отвечает требованиям закона о дерусификации.
Среди организаторов протеста под КГГА были: пространство "Цегла", ОО "Экопарк Осокорки", "Мапа реновації" и другие.
После акции протестующие отправились к уничтоженной усадьбе на улице Конисского, заключает медиа.
- 19 июля в Киеве несанкционированно снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году.
- Полиция открыла уголовное производство, правоохранители устанавливают обстоятельства сноса исторического здания.
- Городские власти назвали снос "дерзким и циничным самоуправством". Департамент охраны культурного наследия изучает все возможные законные шаги и меры реагирования.
Читайте также: Прокуратура обжаловала строительство ЖК "Парк Славы" в Киеве