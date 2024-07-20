Вечером в субботу, 20 июля, под зданием Киевской городской государственной администрации около тысячи человек протестовали после несанкционированного сноса исторической усадьбы Зеленских. Об этом сообщает Суспільне и публикует соответствующее видео.

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СМИ пишет: люди собрались на ступеньках КГГА с плакатами и изображениями исторических домов, уничтоженных во время каденции действующего мэра столицы Виталия Кличко.

"Люди скандировали: "Хватит уничтожать наш город", "Хватит разрушать Киев", "Когда мы начнем выбирать наследие, а не Тургенева", "Нет произволу Киевсовета", "Новый муравейник не приблизит победу", "Кличко — русня", "Кличко-замудовник", "Меня убил Тургенев", – передает Суспільне.

Фото: Общественное

"Тургеневъ" – название жилого комплекса, вторую очередь которого застройщик ООО "Тургенев Билд" хочет построить по адресу исторической усадьбы. В Институте национальной памяти сообщили общественной организации "Спадщина", что строительство ЖК не отвечает требованиям закона о дерусификации.

Ранее мэр Киева поддержал петицию по сохранению усадьбы и дал распоряжение профильным чиновникам принять меры по этому поводу .

Среди организаторов протеста под КГГА были: пространство "Цегла", ОО "Экопарк Осокорки", "Мапа реновації" и другие.

После акции протестующие отправились к уничтоженной усадьбе на улице Конисского, заключает медиа.

19 июля в Киеве несанкционированно снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году.

Полиция открыла уголовное производство, правоохранители устанавливают обстоятельства сноса исторического здания.

Городские власти назвали снос "дерзким и циничным самоуправством". Департамент охраны культурного наследия изучает все возможные законные шаги и меры реагирования.

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