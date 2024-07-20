Ввечері в суботу, 20 липня, під будівлею Київської міської державної адміністрації близько тисячі людей протестували після несанкціонованого знесення історичної садиби Зеленських. Про це повідомляє Суспільне та публікує відповідне відео.

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ЗМІ пише: люди зібралися на сходинках КМДА з плакатами та зображеннями історичних будинків, знищених під час каденції чинного мера столиці Віталія Кличка.

"Люди скандували: "Досить нищити наше місто", "Досить руйнувати Київ", "Коли ми почнемо обирати спадщину, а не Тургенєва", "Ні свавіллю Київради", "Новий мурашник не наблизить перемогу", "Кличко — русня", "Кличко-замудовник", "Мене вбив Тургенєв", – передає Суспільне.

Фото: Суспільне

"Тургеневъ" — назва житлового комплексу, другу чергу якого забудовник ТОВ "Тургенєв Білд" хоче збудувати за адресою історичної садиби. В Інституті національної пам'яті повідомили громадській організації "Спадщина", що будівництво ЖК не відповідає вимогам закону про дерусифікацію.

Раніше мер Києва підтримав петицію щодо збереження садиби та дав розпорядження профільним посадовцям вжити заходи стосовно цього .

Серед організаторів протесту під КМДА були: простір "Цегла", ГО "Екопарк Осокорки", "Мапа реновації" та інші.

Після акції протестувальники вирушили до знищеної садиби на вулиці Кониського, підсумовує медіа.

19 липня у Києві несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році.

Поліція відкрила кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють обставини знесення історичної будівлі.

Міська влада назвала знесення "зухвалим та цинічним самоуправством". Наразі Департамент охорони культурної спадщини вивчає всі можливі законні кроки та заходи реагування.

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