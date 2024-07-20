Під КМДА протестували після несанкціонованого знесення історичної садиби Зеленських – відео
Ввечері в суботу, 20 липня, під будівлею Київської міської державної адміністрації близько тисячі людей протестували після несанкціонованого знесення історичної садиби Зеленських. Про це повідомляє Суспільне та публікує відповідне відео.
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ЗМІ пише: люди зібралися на сходинках КМДА з плакатами та зображеннями історичних будинків, знищених під час каденції чинного мера столиці Віталія Кличка.
"Люди скандували: "Досить нищити наше місто", "Досить руйнувати Київ", "Коли ми почнемо обирати спадщину, а не Тургенєва", "Ні свавіллю Київради", "Новий мурашник не наблизить перемогу", "Кличко — русня", "Кличко-замудовник", "Мене вбив Тургенєв", – передає Суспільне.
"Тургеневъ" — назва житлового комплексу, другу чергу якого забудовник ТОВ "Тургенєв Білд" хоче збудувати за адресою історичної садиби. В Інституті національної пам'яті повідомили громадській організації "Спадщина", що будівництво ЖК не відповідає вимогам закону про дерусифікацію.
Серед організаторів протесту під КМДА були: простір "Цегла", ГО "Екопарк Осокорки", "Мапа реновації" та інші.
Після акції протестувальники вирушили до знищеної садиби на вулиці Кониського, підсумовує медіа.
- 19 липня у Києві несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році.
- Поліція відкрила кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють обставини знесення історичної будівлі.
- Міська влада назвала знесення "зухвалим та цинічним самоуправством". Наразі Департамент охорони культурної спадщини вивчає всі можливі законні кроки та заходи реагування.
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