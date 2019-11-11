Под Киевом маршрутка из-за ДТП влетела в частный двор: видео

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Двое человек после аварии были госпитализированы

Под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка произошло ДТП, в результате которого пострадали люди, а микроавтобус на высокой скорости въехал в частный двор. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла сегодня около 11 часов утра. По предварительной информации полиции, водитель Opel Astra создал аварийную ситуацию, переезжая улицу слева направо - по ходу движения ВАЗ-2101. Водитель второго авто сумела сманеврировать и обойти Opel, но стокнулась в микроавтобусом Рута. Он двигался по встречной полосе. Из-за стокновения Рута изменила движение и буквально влетела в частный двор.

В результате ДТП в больницу отвезли водителей маршрутки и ВАЗ. В микроавтобусе также находилась женщина с ребенком, медпомощь им оказали на месте аварии.

  • 3 ноября в Киеве в результате столкновения двух легковушек погиб один человек, еще пять были травмированы.

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Теги: дтп, авария, пострадавшие, частный двор
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