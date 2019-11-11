ДТП со школьным автобусом под Львовом: 10 детей госпитализированы

Фото: отдел коммуникации полиции Львовской области

11 ноября на трассе Львов-Тернополь вблизи села Подберезцы Опель столкнулся с школьным автобусом. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В результате происшествия в больницу доставлен 25-летний водитель иномарки, шестилетний мальчик, который находился в Опеле, и девять пассажиров школьного автобуса.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Сегодня в 12 областях, в том числе и Львовской, блокировали трассы государственного значения.

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