ДТП со школьным автобусом под Львовом: 10 детей госпитализированы

11 ноября на трассе Львов-Тернополь вблизи села Подберезцы Опель столкнулся с школьным автобусом. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
В результате происшествия в больницу доставлен 25-летний водитель иномарки, шестилетний мальчик, который находился в Опеле, и девять пассажиров школьного автобуса.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного дела.
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