В селе Нерубайское под Одессой произошел масштабный пожар на складах. На данный момент огонь потушен, жертв нет, сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как отмечается, пожар произошел в трехэтажном складском помещении на 425 км дороги М-05 Киев-Одесса.

С огнем боролись 84 спасателя, они использовали 22 единицы техники. К 11:29 пожар удалось локализовать на площади 10 000 кв. м, а к 12:25 – ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

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По данным местного издания Думская, складской комплекс принадлежит компании ИЛС. Сейчас ведется поливка конструкций.

29 июля под Николаевом горел пассажирский поезд Интерсити Киев-Херсон.

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Марк Сировой

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