Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины мощи 80 святых и другие церковные вещи. В Госпогранслужбе утверждают, что задержанный – гражданин Молдовы.

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Грузовик, который вез ковчег мумифицированных останков святых, икону и храмовый аналой (высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений. – Ред .), остановили на пункте пропуска "Табаки".

Там пограничники выяснили, что указанные предметы мужчина вывозил в Молдову якобы по поручению своего товарища из этой страны.

Религиозные драгоценности задержанный пытался доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты якобы на праздники, говорится в пресс-службе.

Пограничники отметили, что предметы, которые, вероятно, представляют собой культурно-историческую ценность, перевозились небрежно, в результате чего мощевики выпали из своих мест.

О контрабанде пограничники сообщили полиции и СБУ, резюмировали в ГПСУ.

29 марта 2023 года пограничники заявили, что задержали пьяного попа УПЦ МП на въезде в Киев.

Мілана Головань

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