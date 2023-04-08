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Пограничники заявили о попытке вывоза за границу мощей святых – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 17:52
Видео: ГПСУ
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Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины мощи 80 святых и другие церковные вещи. В Госпогранслужбе утверждают, что задержанный – гражданин Молдовы.

Грузовик, который вез ковчег мумифицированных останков святых, икону и храмовый аналой (высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений. – Ред .), остановили на пункте пропуска "Табаки".
Фото: ГПСУ
Там пограничники выяснили, что указанные предметы мужчина вывозил в Молдову якобы по поручению своего товарища из этой страны.
Религиозные драгоценности задержанный пытался доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты якобы на праздники, говорится в пресс-службе.
Фото: ГПСУ
Пограничники отметили, что предметы, которые, вероятно, представляют собой культурно-историческую ценность, перевозились небрежно, в результате чего мощевики выпали из своих мест.
Фото: ГПСУ
О контрабанде пограничники сообщили полиции и СБУ, резюмировали в ГПСУ.
Фото: ГПСУ
  • 29 марта 2023 года пограничники заявили, что задержали пьяного попа УПЦ МП на въезде в Киев.
Мілана Головань
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