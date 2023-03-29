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Пограничники взяли пьяного попа Московского патриархата на въезде в Киев – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 20:16
Видео: ГПСУ
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Государственная пограничная служба сообщила о задержании священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, который в состоянии алкогольного опьянения ехал в направлении Киева.

"Поп как пьяный, как чип, пытался прорваться в Киев", – заявили в ГПСУ и опубликовали видео общения с представителем УПЦ МП.

Как заявляют пограничники, пьяный батюшка УПЦ МП без водительского удостоверения был задержан на въезде в Киев, имея при себе только документы, выданные на неизвестную личность во временно оккупированном Крыму и на территории РФ.

"Поп общался с пограничниками на жаргоне "московского патриархата". Под конец дерзкого монолога батюшка взволновался, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли". Какие еще грехи скрывал "священнослужитель", выяснят правоохранители", – отметили в ГПСУ.

Также на видео слышно недовольство священнослужителя тем, что его документы и телефон смотрят "без его ведома", и его оскорбления в адрес пограничников.

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  • 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры. До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек.
  • Завтра, 30 марта, комиссия Минкульта начнет принимать госимущество национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которое должно передать УПЦ МП. Последний объект должен быть проверен и передан 1 мая 2023 года.

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Оксана Житнюк
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