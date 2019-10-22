Полиция заявила о задержании членов преступной группы: видео

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В Каменском задержаны трое человек

Полиция сообщила о задержании спецназом в Каменском членов преступной группы, которые занимались запугиванием фермеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что ранее судимые мужчина 25, 26 и 28 лет подозреваюся в хулиганстве, поджоге, разбойных нападениях и вымогательстве денег у аграриев и предпринимателей двух районов области. По месту их проживания и в автомобилях нашли и изъяли балаклавы, перчатки и оружие. 

В полиции рассказали, что расследовать данные преступления начали в сентябре - тогда, отмечают правоохранители, было совершено хулиганство с применением оружия. Сейчас же проводят следственные действия для установления всех обстоятельств причастности подозреваемых к другим преступлениям.

Как сообщалось, в Киеве задержали подозреваемого в серии нападений с ножом.

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Теги: полиция, преступная группа, задержание
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