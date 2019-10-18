Убийство в Днепре: появилось видео задержания возможного убийцы

В Днепре по делу о совершении умышленного убийства в авто полиция задержала подозреваемого - 30-летнего мужчину. Видео возможного задержания было опубликовано на YouTube-канале informator.ua.

Пресс-служба Нацполиции сообщала, что на месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства, а во время обыска у подозреваемого изъято вероятное орудие преступления – гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Подозреваемому грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Вчера сообщалось, что в Днепре произошло умышленное убийство - фото.

Сегодня появилась информация о том, что подозреваемый убийца задержан.

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