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Умышленное убийство в Днепре: подозреваемый задержан - фото

Умышленное убийство в Днепре: подозреваемый задержан - фото - Фото
Место убийства в Днепре (Фото: Нацполиция)
18.10.2019, 10:31

Во время обыска у подозреваемого изъято вероятное орудие преступления – гладкоствольное ружье

В Днепре по делу о совершении умышленного убийства в авто полиция задержала подозреваемого - 30-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области. 

На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Во время обыска у подозреваемого изъято вероятное орудие преступления – гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Подозреваемому грозит от семи до 15 лет лишения свободы. 

"В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан неработающий житель Днепра, 1989 года рождения", - заявляют в пресс-службе. 

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