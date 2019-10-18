Умышленное убийство в Днепре: подозреваемый задержан - фото

В Днепре по делу о совершении умышленного убийства в авто полиция задержала подозреваемого - 30-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.
Во время обыска у подозреваемого изъято вероятное орудие преступления – гладкоствольное охотничье помповое ружье.
Подозреваемому грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
"В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан неработающий житель Днепра, 1989 года рождения", - заявляют в пресс-службе.
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