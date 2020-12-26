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Рекорд. В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей – фото, видео видео

26.12.2020, 09:25
Автоелка Харьков (фото - Город Х)
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В Харькове собрали рекордную елку из 1065 автомобилей. Об этом сообщает Город Х.

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Отмечается, что флешмоб делали на пустыре напротив стадиона "Металлист". Над созданием автоелки трудились более пяти часов, а приезжающие автомобили стояли в длинной очереди на улице Плехановской.

Машины выстроили в форму елки к полуночи, пишут в издании.

Представитель книги рекордов Украины насчитал1065 машин: длина елки составила 223 метра, а ширина – 96 метров. Таким образом прошлогодний рекорд (348 автомобилей) был побит в разы.

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Марк Сировой
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