Оркестр военно-воздушных сил США поздравил украинцев с новогодними праздниками нетривиальным способом: они на камеру спели один из хитов украинского народного творчества – песню "Щедрик". Видео выложило в Facebook посольство США в Украине.
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Сам ролик был назван "Щедрик, каким вы его не слышали", а в подписи к нему разместили пожелание Украине "мира и радости в этот праздничный сезон" от имени Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.
Дирижер оркестра, полковник Кристина Мур Уррутия, поздравила украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Она подчеркнула, что "Щедрик" хорошо известен в США – адаптированная песня "Carol of the Bells" одна из самых любимых американцами.
По словам Уррутии, сержанты оркестра исполнили этот легендарный хит, чтобы поприветствовать американско-украинское партнерство. "У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны", – отметила она.
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