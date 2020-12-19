UA

"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео видео

19.12.2020, 17:55
Оркестр военно-воздушных сил США (скриншот с видео)
Возвращение легенд. Майк Тайсон – Рой Джонс: где и когда смотреть бой онлайн
Возвращение легенд. Майк Тайсон – Рой Джонс: где и когда смотреть бой онлайн
На Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео
На Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео

Оркестр военно-воздушных сил США поздравил украинцев с новогодними праздниками нетривиальным способом: они на камеру спели один из хитов украинского народного творчества – песню "Щедрик". Видео выложило в Facebook посольство США в Украине.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Сам ролик был назван "Щедрик, каким вы его не слышали", а в подписи к нему разместили пожелание Украине "мира и радости в этот праздничный сезон" от имени Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Дирижер оркестра, полковник Кристина Мур Уррутия, поздравила украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Она подчеркнула, что "Щедрик" хорошо известен в США – адаптированная песня "Carol of the Bells" одна из самых любимых американцами.

По словам Уррутии, сержанты оркестра исполнили этот легендарный хит, чтобы поприветствовать американско-украинское партнерство. "У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета  и территориальной целостности страны", – отметила она.

Смотрите также: Гигиена. Сотрудник посольства США помыл руки и спел про Марусю и Иванка – видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
ВВС США Щедрик видео оркестр поздравление

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Партнерский проектЧастный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков
 