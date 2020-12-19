Оркестр военно-воздушных сил США поздравил украинцев с новогодними праздниками нетривиальным способом: они на камеру спели один из хитов украинского народного творчества – песню "Щедрик". Видео выложило в Facebook посольство США в Украине.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Сам ролик был назван "Щедрик, каким вы его не слышали", а в подписи к нему разместили пожелание Украине "мира и радости в этот праздничный сезон" от имени Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Дирижер оркестра, полковник Кристина Мур Уррутия, поздравила украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Она подчеркнула, что "Щедрик" хорошо известен в США – адаптированная песня "Carol of the Bells" одна из самых любимых американцами.

По словам Уррутии, сержанты оркестра исполнили этот легендарный хит, чтобы поприветствовать американско-украинское партнерство. "У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны", – отметила она.

7 декабря жители Конго поздравили поздравили ВСУ с праздником. Миротворцы защищают их уже восемь лет: видео.

Смотрите также: Гигиена. Сотрудник посольства США помыл руки и спел про Марусю и Иванка – видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.