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Россия потратила ракету, чтобы сделать яму на дороге в Славянске, удары по Харькову: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 09:07
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Российские оккупанты ударили ночью 15 августа по центру Славянска в Донецкой области. Видео с последствиями прилета ракеты захватчиков по улице в жилом квартале показала Славянская городская военная администрация.

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Разрушения получили дома и объекты инфраструктуры в двух микрорайонах, в том числе центральном. Жертв и пострадавших нет, уточнили местные власти.

Помимо этого, около трех часов ночи враг нанес ракетные удары по Харькову и области: силы обороны зафиксировали пуск более 10 ракет из российского Белгорода, пишет глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших. Несколько ракет прилетело по Мерефе, где поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание, и одна – по Чугуеву.

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"Враг пытался наступать в направлении Тихоцкое-Долина, но отступил под огнем наших защитников с потерями", – добавил Синегубов.

По данным первого замглавы МВД Евгения Енина, на середину августа зафиксировано уже 22 000 пораженных россиянами гражданских объектов, тогда как военных – около 300. То есть оккупанты в 73 раза чаще бьют по мирному населению, чем по военным.

Евгений Пилипенко
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Мерефа обстрел война Донбасс ракетный удар Харьков славянск чугуев
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