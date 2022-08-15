Российские оккупанты ударили ночью 15 августа по центру Славянска в Донецкой области. Видео с последствиями прилета ракеты захватчиков по улице в жилом квартале показала Славянская городская военная администрация.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разрушения получили дома и объекты инфраструктуры в двух микрорайонах, в том числе центральном. Жертв и пострадавших нет, уточнили местные власти.

Помимо этого, около трех часов ночи враг нанес ракетные удары по Харькову и области: силы обороны зафиксировали пуск более 10 ракет из российского Белгорода, пишет глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших. Несколько ракет прилетело по Мерефе, где поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание, и одна – по Чугуеву.

Читайте также: Армия России действует в составе шести группировок на территории Украины – ISW

"Враг пытался наступать в направлении Тихоцкое-Долина, но отступил под огнем наших защитников с потерями", – добавил Синегубов.

По данным первого замглавы МВД Евгения Енина, на середину августа зафиксировано уже 22 000 пораженных россиянами гражданских объектов, тогда как военных – около 300. То есть оккупанты в 73 раза чаще бьют по мирному населению, чем по военным.

Генштаб утром 15 августа сообщил, что ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районе Славянска, Соледара и Песков.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.