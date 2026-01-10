На Прикарпатье часть автодороги Р-24 замело большим количеством снега. Соответствующие кадры опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"На Ивано-Франковщине ситуация остается самой сложной. На отдельных участках автодороги Р-24 высота снежного покрова местами превышает рост взрослого человека. На видео – работа спецтехники, которая буквально прогрызает дорогу в снежных тоннелях, чтобы восстановить сообщение", – написал он.

Правоохранитель также напомнил, что на Ивано-Франковщине продолжают действовать ограничения – на Р-24 Татаров – Каменец-Подольский с 134 по 170 километр автодороги.

Чиновник призвал водителей не выезжать в этом направлении без крайней необходимости: "Дайте возможность дорожным службам завершить расчистку".

Фото: Facebook Алексея Билошицкого