В Украине продолжается непогода. Самая сложная ситуация – в Житомирской области, видео
По состоянию на 12:00 9 января сложные погодные условия сохраняются по всей Украине. Самая сложная ситуация сложилась в Житомирской области, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
В большинстве регионов – снег, местами метели и гололедица. Дорожные службы работают в усиленном режиме, также круглосуточно действует штаб Агентства восстановления по ликвидации последствий непогоды.
В Житомирской области за сутки выпало до 35 см снега. Однако пик циклона уже прошел, работы для обеспечения проезда на дорогах государственного значения еще продолжаются. За сутки в регионе непрерывно работали около 100 дорожников и 80 единиц спецтехники.
Также Кулеба назвал самые сложные участки автодорог:
→ М-06 Киев – Чоп (обходы Коростышева и Звягеля);
→ М-07 Киев – Ковель – Ягодин (вблизи Бучманов);
→ М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (район села Сингуры).
В целом по Украине задействовано 1244 единиц техники и 1454 работников для обеспечения проезда. Дороги обрабатывают противогололедными материалами, особое внимание уделяют мостам, подъемам и спускам.
Удалось не допустить остановки движения на дорогах государственного значения. Однако в некоторых областях действуют временные ограничения для движения тяжеловесного транспорта. В частности, речь идет об автодорогах М-06 и Н-22 в Ровенской, Житомирской, Львовской и Волынской областях. На местах работают патрульные и снегоуборочная техника.
- 8 января стало известно, что из-за ухудшения погодных условий по всей Украине могут возникнуть дополнительные проблемы со светом и трудности с автомобильным движением.
- ГСЧС предупредила, что 9 января в большинстве областей также прогнозируются сложные погодные условия – призвали воздержаться от поездок.
- В двух областях сообщили об ограничении движения через непогоду.
- Правительство рекомендовало учебным заведениям из-за непогоды продлить зимние каникулы или организовать дистанционное обучение. А предприятиям – по возможности работать дистанционно.
- По состоянию на утро 9 января Укрзалізниця сообщила о задержке более 40 поездов из-за непогоды.
