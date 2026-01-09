В Украине продолжается непогода. Самая сложная ситуация – в Житомирской области, видео

Непогода в Украине (Фото: t.me/OleksiiKuleba)

По состоянию на 12:00 9 января сложные погодные условия сохраняются по всей Украине. Самая сложная ситуация сложилась в Житомирской области, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В большинстве регионов – снег, местами метели и гололедица. Дорожные службы работают в усиленном режиме, также круглосуточно действует штаб Агентства восстановления по ликвидации последствий непогоды.

В Житомирской области за сутки выпало до 35 см снега. Однако пик циклона уже прошел, работы для обеспечения проезда на дорогах государственного значения еще продолжаются. За сутки в регионе непрерывно работали около 100 дорожников и 80 единиц спецтехники.

Также Кулеба назвал самые сложные участки автодорог:

→ М-06 Киев – Чоп (обходы Коростышева и Звягеля);

→ М-07 Киев – Ковель – Ягодин (вблизи Бучманов);

→ М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (район села Сингуры).

В целом по Украине задействовано 1244 единиц техники и 1454 работников для обеспечения проезда. Дороги обрабатывают противогололедными материалами, особое внимание уделяют мостам, подъемам и спускам.

Удалось не допустить остановки движения на дорогах государственного значения. Однако в некоторых областях действуют временные ограничения для движения тяжеловесного транспорта. В частности, речь идет об автодорогах М-06 и Н-22 в Ровенской, Житомирской, Львовской и Волынской областях. На местах работают патрульные и снегоуборочная техника.