"Лучше, по возможности, никуда не выезжайте". Власти предупредили о непогоде в Украине
В пятницу, 9 января, в большинстве областей Украины прогнозируются сложные погодные условия. Из-за сильного ветра и гололеда людей призывают по возможности воздержаться от поездок. Об этом написала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков Укргидрометцентра.
Власти предупреждают о непогоде в регионах:
→ в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях ночью и утром ожидаются сильный снег и метели;
→ в Запорожье, Донецкой и Луганской областях предвидятся значительные дожди с мокрым снегом;
→ одновременно штормовой ветер (скоростью 15-20 метров в секунду) и метели ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
Также ГСЧС пишет, что на дорогах большинства областей Украины ожидается гололед: "Будет очень скользко – объявлен І уровень опасности".
"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте!", – добавили в ведомстве.
- С 8 января во всей Украине ожидается ухудшение погодных условий – премьер Свириденко сообщила, что из-за этого могут возникнуть дополнительные проблемы со светом и трудности с автомобильным движением.
Комментарии (0)