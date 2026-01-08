"Лучше, по возможности, никуда не выезжайте". Власти предупредили о непогоде в Украине

ГСЧС рассказала об осложнениях с погодой в регионах

Иллюстративное фото: Depositphotos

В пятницу, 9 января, в большинстве областей Украины прогнозируются сложные погодные условия. Из-за сильного ветра и гололеда людей призывают по возможности воздержаться от поездок. Об этом написала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков Укргидрометцентра.

Власти предупреждают о непогоде в регионах:

→ в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях ночью и утром ожидаются сильный снег и метели;

→ в Запорожье, Донецкой и Луганской областях предвидятся значительные дожди с мокрым снегом;

→ одновременно штормовой ветер (скоростью 15-20 метров в секунду) и метели ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Также ГСЧС пишет, что на дорогах большинства областей Украины ожидается гололед: "Будет очень скользко – объявлен І уровень опасности".

"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте!", – добавили в ведомстве.