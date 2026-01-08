"Краще, за можливості, нікуди не виїжджайте". Влада попередила про негоду в Україні

ДСНС розповіла про ускладення з погодою у регіонах

Ілюстративне фото: Depositphotos

У п'ятницю, 9 січня, у більшості областей України прогнозуються складні погодні умови. Через сильний вітер та ожеледицю людей закликають за можливості утриматися від поїздок. Про це написала Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на синоптиків Укргідрометцентру.

Влада попереджає про негоду у регіонах:

→ у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях вночі та вранці очікуються сильний сніг і хуртовини;

→ на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині передбачають значні дощі з мокрим снігом;

→ водночас штормовий вітер (швидкістю 15-20 метрів на секунду) й заметілі очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Також ДСНС пише, що на дорогах більшості областей України очікується ожеледиця: "Буде дуже слизько – оголошений І рівень небезпеки".

"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте!", – додали у відомстві.