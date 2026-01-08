"Краще, за можливості, нікуди не виїжджайте". Влада попередила про негоду в Україні
У п'ятницю, 9 січня, у більшості областей України прогнозуються складні погодні умови. Через сильний вітер та ожеледицю людей закликають за можливості утриматися від поїздок. Про це написала Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на синоптиків Укргідрометцентру.
Влада попереджає про негоду у регіонах:
→ у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях вночі та вранці очікуються сильний сніг і хуртовини;
→ на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині передбачають значні дощі з мокрим снігом;
→ водночас штормовий вітер (швидкістю 15-20 метрів на секунду) й заметілі очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
Також ДСНС пише, що на дорогах більшості областей України очікується ожеледиця: "Буде дуже слизько – оголошений І рівень небезпеки".
"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте!", – додали у відомстві.
- З 8 січня у всій Україні очікується погіршення погодних умов – прем'єрка Свириденко повідомила, що через це можуть виникнути додаткові проблеми зі світлом і труднощі з автомобільним рухом.
Коментарі (0)