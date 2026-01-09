Более 40 поездов задерживаются из-за непогоды: перечень

Из-за непогоды обледенела контактная сеть, из-за чего и возникли задержки рейсов

Задержка поездов (Иллюстративное фото: Укрзалізниця)

Десятки поездов задерживаются после ночного массированного обстрела и непогоды, которая не утихает в нескольких регионах. Об этом сообщила утром Укрзалізниця.

Контактная сеть обледенела, в результате чего задержаны 42 поезда: 18 дальнего сообщения и 24 пригородных.

Наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:

→ 79/80 Львов – Днепр (+6:42)

→ 63/64 Перемышль – Харьков (+6:17)

→ 111/112 Львов – Изюм (+6:17)

→ 5/6 Ясиня – Запорожье (+6:07)

→ 45/46 Харьков – Ужгород (+5:45)

→ 61/62 Днепр – Ивано-Франковск (+5:45)

→ 41/42 Днепр – Трускавец (+5:41)

А поезд 766 Одесса – Киев будет отправлен с задержкой ориентировочно +2:30 из-за того, что еще ожидается оборотный поезд из столицы.

Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, можно посмотреть на портале Укрзалізниці.

В компании отметили, что сейчас оперативники разрабатывают решения для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию.