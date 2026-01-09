Более 40 поездов задерживаются из-за непогоды: перечень
Десятки поездов задерживаются после ночного массированного обстрела и непогоды, которая не утихает в нескольких регионах. Об этом сообщила утром Укрзалізниця.
Контактная сеть обледенела, в результате чего задержаны 42 поезда: 18 дальнего сообщения и 24 пригородных.
Наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:
→ 79/80 Львов – Днепр (+6:42)
→ 63/64 Перемышль – Харьков (+6:17)
→ 111/112 Львов – Изюм (+6:17)
→ 5/6 Ясиня – Запорожье (+6:07)
→ 45/46 Харьков – Ужгород (+5:45)
→ 61/62 Днепр – Ивано-Франковск (+5:45)
→ 41/42 Днепр – Трускавец (+5:41)
А поезд 766 Одесса – Киев будет отправлен с задержкой ориентировочно +2:30 из-за того, что еще ожидается оборотный поезд из столицы.
Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, можно посмотреть на портале Укрзалізниці.
В компании отметили, что сейчас оперативники разрабатывают решения для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию.
- 8 января стало известно, что по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, из-за чего могут возникнуть дополнительные проблемы со светом и трудности с автомобильным движением.
- ГСЧС предупредила, что 9 января в большинстве областей также прогнозируются сложные погодные условия – призвали воздержаться от поездок.
- В двух областях сообщили об ограничение движения из-за непогоды.
- Правительство рекомендовало учебным заведениям из-за непогоды продлить зимние каникулы или организовать дистанционное обучение. А предприятиям – по возможности работать дистанционно.
- Вечером 8 января уже было затруднено движение поездов сообщалось о задержках рейсов. В Киевской области обесточен участок.
