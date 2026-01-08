Из-за непогоды в Украине затруднено движение поездов. В Киевской области обесточен ЖД-участок

Поезд УЗ (Иллюстративное фото: t.me/UkrzalInfo)

Из-за экстремальных погодных условий по всей стране затруднено движение поездов. В Киевской области обесточен один из участков, сообщили в Укрзалізниці.

В Киевской области из-за непогоды упала опора внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги, что и привело к обесточиванию. Вследствие этого задерживается ряд поездов, но больше всего – рейс №10/9 Будапешт – Киев.

По состоянию на 22:20, как сообщили в УЗ, препятствие убрали, напряжение подали и поезда поочередно восстанавливают движение. Для поездов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии Киевской городской государственной администрации предусмотрены автобусные трансферы по городу.

"Поезда Укрзалізниці продолжают движение", – отметили в компании.