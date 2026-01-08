Из-за непогоды в Украине затруднено движение поездов. В Киевской области обесточен ЖД-участок
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Из-за экстремальных погодных условий по всей стране затруднено движение поездов. В Киевской области обесточен один из участков, сообщили в Укрзалізниці.
В Киевской области из-за непогоды упала опора внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги, что и привело к обесточиванию. Вследствие этого задерживается ряд поездов, но больше всего – рейс №10/9 Будапешт – Киев.
По состоянию на 22:20, как сообщили в УЗ, препятствие убрали, напряжение подали и поезда поочередно восстанавливают движение. Для поездов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии Киевской городской государственной администрации предусмотрены автобусные трансферы по городу.
"Поезда Укрзалізниці продолжают движение", – отметили в компании.
- С 8 января во всей Украине ожидается ухудшение погодных условий – премьер Свириденко сообщила, что из-за этого могут возникнуть дополнительные проблемы со светом и трудности с автомобильным движением.
- ГСЧС предупредило, что на следующий день в большинстве областей Украины прогнозируются сложные погодные условия. Из-за сильного ветра и гололеда людей призывают по возможности воздержаться от поездок.
- В двух областях сообщили о ограничение движения через непогоду.
- Правительство рекомендовал учебным заведениям из-за непогоды продлить зимние каникулы или организовать дистанционное обучение. А предприятиям – по возможности работать дистанционно.
