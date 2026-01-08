Власти сообщили об ограничении движения в областях из-за непогоды
ВВ двух регионах Украины введены ограничения дорожного движения по автодороге М-06 в связи с непогодой, сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
"В западных областях фиксируется значительный снег, на перевалах работает спецтехника. В северных и центральных регионах – гололедица, ледяной дождь, местами кратковременные осложнения движения. В восточных и северо-восточных областях – дожди и сложные погодные условия, которые также влияют на движение", – рассказал чиновник.
Кулеба сообщил о такой ситуации по регионам:
→ в Ровенской области временно ограничено движение для грузовиков на трассе М-06 (Киев – Чоп);
→ также вводятся ограничения на проезд по этой же трассе на Житомирщине в направлении Ровно;
→ кроме этого, на Львовщине могут ограничить движение на М-06 в сторону Ровенской области.
→ непогода идет через Ровенскую, Хмельницкую, Винницкую и Черновицкую области, на очереди – Киевская.
"Работа продолжается круглосуточно. Если есть возможность – лучше воздержаться от дальних поездок без необходимости. В сложных погодных условиях главное – безопасность людей, стабильная работа критической инфраструктуры и проездные дороги", – отметил министр.
Он также отметил, что для обеспечения проезда на дорогах работает более 970 единиц техники и более тысячи человек: "Снег убирают, покрытие обрабатывают противогололедными материалами, проблемные участки держат под постоянным контролем".
- С 8 января во всей Украине ожидается ухудшение погодных условий – премьер Свириденко сообщила, что из-за этого могут возникнуть дополнительные проблемы со светом и трудности с автомобильным движением.
- ГСЧС предупредило, что на следующий день в большинстве областей Украины прогнозируются сложные погодные условия. Из-за сильного ветра и гололеда людей призывают по возможности воздержаться от поездок.
