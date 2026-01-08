Власти сообщили об ограничении движения в областях из-за непогоды

В правительстве рассказали о ситуации на трассе Киев – Чоп

Фото: Telegram Алексея Кулебы

ВВ двух регионах Украины введены ограничения дорожного движения по автодороге М-06 в связи с непогодой, сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"В западных областях фиксируется значительный снег, на перевалах работает спецтехника. В северных и центральных регионах – гололедица, ледяной дождь, местами кратковременные осложнения движения. В восточных и северо-восточных областях – дожди и сложные погодные условия, которые также влияют на движение", – рассказал чиновник.

Кулеба сообщил о такой ситуации по регионам:

→ в Ровенской области временно ограничено движение для грузовиков на трассе М-06 (Киев – Чоп);

→ также вводятся ограничения на проезд по этой же трассе на Житомирщине в направлении Ровно;

→ кроме этого, на Львовщине могут ограничить движение на М-06 в сторону Ровенской области.

→ непогода идет через Ровенскую, Хмельницкую, Винницкую и Черновицкую области, на очереди – Киевская.

"Работа продолжается круглосуточно. Если есть возможность – лучше воздержаться от дальних поездок без необходимости. В сложных погодных условиях главное – безопасность людей, стабильная работа критической инфраструктуры и проездные дороги", – отметил министр.

Он также отметил, что для обеспечения проезда на дорогах работает более 970 единиц техники и более тысячи человек: "Снег убирают, покрытие обрабатывают противогололедными материалами, проблемные участки держат под постоянным контролем".