Негода в Україні: влада повідомила про обмеження руху у двох областях

В уряді розповіли про ситуацію на трасі Київ – Чоп

Фото: Telegram Олексія Кулеби

У двох регіонах України запроваджено обмеження дорожнього руху автошляхом М-06 у зв'язку з негодою, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У західних областях фіксується значний сніг, на перевалах працює спецтехніка. У північних і центральних регіонах – ожеледиця, крижаний дощ, місцями короткочасні ускладнення руху. У східних і північно-східних областях – дощі та складні погодні умови, що також впливають на рух", – розповів чиновник.

Кулеба повідомив про таку ситуацію у регіонах:

→ на Рівненщині тимчасово обмежено рух для вантажівок на трасі М-06 (Київ – Чоп);

→ також вводяться обмеження на проїзд по цій же трасі на Житомирщині у напрямку Рівного;

→ окрім цього, на Львівщині можуть обмежити рух на М-06 у бік Рівненської області.

→ негода йде Рівненщиною, Хмельниччиною, Вінниччиною та Чернівецькою областями, на черзі – Київська.

"Робота триває цілодобово. Якщо маєте можливість – краще утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби. У складних погодних умовах головне – безпека людей, стабільна робота критичної інфраструктури та проїзні дороги", – зауважив міністр.

Він також зазначив, що для забезпечення руху працює більш ніж 970 одиниць техніки та понад тисяча людей: "Сніг прибирають, покриття обробляють протиожеледними матеріалами, проблемні ділянки тримають під постійним контролем".