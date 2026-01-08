Негода в Україні: влада повідомила про обмеження руху у двох областях
У двох регіонах України запроваджено обмеження дорожнього руху автошляхом М-06 у зв'язку з негодою, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"У західних областях фіксується значний сніг, на перевалах працює спецтехніка. У північних і центральних регіонах – ожеледиця, крижаний дощ, місцями короткочасні ускладнення руху. У східних і північно-східних областях – дощі та складні погодні умови, що також впливають на рух", – розповів чиновник.
Кулеба повідомив про таку ситуацію у регіонах:
→ на Рівненщині тимчасово обмежено рух для вантажівок на трасі М-06 (Київ – Чоп);
→ також вводяться обмеження на проїзд по цій же трасі на Житомирщині у напрямку Рівного;
→ окрім цього, на Львівщині можуть обмежити рух на М-06 у бік Рівненської області.
→ негода йде Рівненщиною, Хмельниччиною, Вінниччиною та Чернівецькою областями, на черзі – Київська.
"Робота триває цілодобово. Якщо маєте можливість – краще утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби. У складних погодних умовах головне – безпека людей, стабільна робота критичної інфраструктури та проїзні дороги", – зауважив міністр.
Він також зазначив, що для забезпечення руху працює більш ніж 970 одиниць техніки та понад тисяча людей: "Сніг прибирають, покриття обробляють протиожеледними матеріалами, проблемні ділянки тримають під постійним контролем".
- З 8 січня у всій Україні очікується погіршення погодних умов – прем'єрка Свириденко повідомила, що через це можуть виникнути додаткові проблеми зі світлом і труднощі з автомобільним рухом.
- ДСНС попередило, що наступного дня у більшості областей України прогнозуються складні погодні умови. Через сильний вітер та ожеледицю людей закликають за можливості утриматися від поїздок.
Коментарі (0)