Через негоду в Україні ускладнено рух потягів. У Києвській області знеструмлено дільницю

Через екстремальні погодні умови по всій країні ускладнено рух поїздів. У Київській області знеструмлена одна з дільниць, повідомили в Укрзалізниці.
На Київщині через негоду упала опора зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці, що і призвело до знеструмлення. Внаслідок цього затримується низка потягів, але найбільше – рейс №10/9 Будапешт – Київ.
Станом на 22:20, як повідомили в УЗ, перешкоду прибрали, напругу подали, поїзди по черзі відновлюють рух. Для поїздів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння Київської міської державної адміністрації передбачені автобусні трансфери по місту.
"Поїзди Укрзалізниці продовжують рух", – зазначили в компанії.
- З 8 січня у всій Україні очікується погіршення погодних умов – прем'єрка Свириденко повідомила, що через це можуть виникнути додаткові проблеми зі світлом і труднощі з автомобільним рухом.
- ДСНС попередила, що наступного дня у більшості областей України прогнозуються складні погодні умови. Через сильний вітер та ожеледицю людей закликають за можливості утриматися від поїздок.
- У двох областях повідомили про обмеження руху через негоду.
- Уряд рекомендував навчальним закладам через негоду подовжити зимові канікули або організувати дистанційне навчання. А підприємствам – за змогою працювати дистанційно.
