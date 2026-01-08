Через негоду в Україні ускладнено рух потягів. У Києвській області знеструмлено дільницю

Потяг УЗ (Ілюстративне фото: t.me/UkrzalInfo)

Через екстремальні погодні умови по всій країні ускладнено рух поїздів. У Київській області знеструмлена одна з дільниць, повідомили в Укрзалізниці.

На Київщині через негоду упала опора зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці, що і призвело до знеструмлення. Внаслідок цього затримується низка потягів, але найбільше – рейс №10/9 Будапешт – Київ.

Станом на 22:20, як повідомили в УЗ, перешкоду прибрали, напругу подали, поїзди по черзі відновлюють рух. Для поїздів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння Київської міської державної адміністрації передбачені автобусні трансфери по місту.

"Поїзди Укрзалізниці продовжують рух", – зазначили в компанії.