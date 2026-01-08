Школам через погоду рекомендують подовжити канікули, а підприємствам – працювати дистанційно
Уряд рекомендує навчальним закладам подовжити канікули або навчатися у дистанційному форматі через погіршення погодних умов і зниження температури повітря. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, Міносвіти, центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська військові адміністрації мають невідкладно тимчасово припинити навчання в очному форматі, перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули до 19 січня.
"Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах", – зазначила Свириденко.
Обласним ОВА та КМВА уряд рекомендує на період ускладнення погодних умов розв'язати питання щодо переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.
Проте ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших об'єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.
"Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет – безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем", – підкреслила прем'єрка.
- З 8 січня у всій Україні очікується погіршення погодних умов – прем'єрка Свириденко повідомила, що через це можуть виникнути додаткові проблеми зі світлом і труднощі з автомобільним рухом.
- ДСНС попередило, що наступного дня у більшості областей України прогнозуються складні погодні умови. Через сильний вітер та ожеледицю людей закликають за можливості утриматися від поїздок.
- У двох областях повідомили про обмеження руху через негоду.
Коментарі (0)