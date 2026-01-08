Школам через погоду рекомендують подовжити канікули, а підприємствам – працювати дистанційно

Уряд ухвалив низку рішень для закладів освіти та підприємств на тлі погіршення погодних умов у деяких регіонах України

Юлія Свириденко (Фото: t.me/svyrydenkoy)

Уряд рекомендує навчальним закладам подовжити канікули або навчатися у дистанційному форматі через погіршення погодних умов і зниження температури повітря. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, Міносвіти, центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська військові адміністрації мають невідкладно тимчасово припинити навчання в очному форматі, перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули до 19 січня.

"Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах", – зазначила Свириденко.

Обласним ОВА та КМВА уряд рекомендує на період ускладнення погодних умов розв'язати питання щодо переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

Проте ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших об'єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

"Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет – безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем", – підкреслила прем'єрка.