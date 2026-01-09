Понад 40 потягів затримуються через негоду: перелік

Через негоду обмерзла контактна мережа, через що і виникли затримки рейсів

Затримка поїздів (Ілюстративне фото: Укрзалізниця)

Десятки потягів затримуються після нічного масованого обстрілу та негоди, яка не вщухає в кількох регіонах. Про це повідомила зранку Укрзалізниця.

Контактна мережа вкрилася кригою, внаслідок чого затримані 42 поїзди: 18 далекого сполучення та 24 приміських.

Найбільш відчутно запізнюються такі поїзди:

→ 79/80 Львів – Дніпро (+6:42)

→ 63/64 Перемишль – Харків (+6:17)

→ 111/112 Львів – Ізюм (+6:17)

→ 5/6 Ясіня – Запоріжжя (+6:07)

→ 45/46 Харків – Ужгород (+5:45)

→ 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ (+5:45)

→ 41/42 Дніпро – Трускавець (+5:41)

А поїзд 766 Одеса – Київ буде відправлений із затримкою орієнтовно +2:30 через те, що ще очікується обіговий потяг зі столиці.

Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, можна подивитися на порталі Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що наразі оперативники розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів вирушили за своїм розкладом.