Понад 40 потягів затримуються через негоду: перелік
Десятки потягів затримуються після нічного масованого обстрілу та негоди, яка не вщухає в кількох регіонах. Про це повідомила зранку Укрзалізниця.
Контактна мережа вкрилася кригою, внаслідок чого затримані 42 поїзди: 18 далекого сполучення та 24 приміських.
Найбільш відчутно запізнюються такі поїзди:
→ 79/80 Львів – Дніпро (+6:42)
→ 63/64 Перемишль – Харків (+6:17)
→ 111/112 Львів – Ізюм (+6:17)
→ 5/6 Ясіня – Запоріжжя (+6:07)
→ 45/46 Харків – Ужгород (+5:45)
→ 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ (+5:45)
→ 41/42 Дніпро – Трускавець (+5:41)
А поїзд 766 Одеса – Київ буде відправлений із затримкою орієнтовно +2:30 через те, що ще очікується обіговий потяг зі столиці.
Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, можна подивитися на порталі Укрзалізниці.
У компанії зазначили, що наразі оперативники розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів вирушили за своїм розкладом.
- 8 січня стало відомо, що у всій Україні очікується погіршення погодних умов, через що можуть виникнути додаткові проблеми зі світлом і труднощі з автомобільним рухом.
- ДСНС попередила, що 9 січня у більшості областей також прогнозуються складні погодні умови – закликали утриматися від поїздок.
- У двох областях повідомили про обмеження руху через негоду.
- Уряд рекомендував навчальним закладам через негоду подовжити зимові канікули або організувати дистанційне навчання. А підприємствам – за змогою працювати дистанційно.
- Ввечері 8 січня вже був ускладнений рух потягів, повідомлялося про затримки рейсів. У Київській області знеструмило дільницю.
Коментарі (0)