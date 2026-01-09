В Україні триває негода. Найскладніша ситуація – в Житомирській області, відео

Негода в Україні (Фото: t.me/OleksiiKuleba)

Станом на 12:00 9 січня складні погодні умови зберігаються у всій Україні. Найскладніша ситуація склалася у Житомирській області, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі, також цілодобово діє штаб Агентства відновлення з ліквідації наслідків негоди.

У Житомирській області за добу випало до 35 см снігу. Проте пік циклону вже минув, роботи для забезпечення проїзду на дорогах державного значення ще тривають. За добу в регіоні безперервно працювали близько 100 дорожників і 80 одиниць спецтехніки.

Також Кулеба назвав найскладніші ділянки автодоріг:

→ М-06 Київ – Чоп (обходи Коростишева та Звягеля);

→ М-07 Київ – Ковель – Ягодин (поблизу Бучманів);

→ М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (район села Сінгури).

Загалом в Україні залучено 1244 одиниць техніки та 1454 працівників для забезпечення проїзду. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особливу увагу приділяють мостам, підйомам і спускам.

Вдалося не допустити зупинення руху на дорогах державного значення. Проте в деяких областях діють тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту. Зокрема, йдеться про автошляхи М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях. На місцях працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.