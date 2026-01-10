На Прикарпатті частину автошляху Р-24 замело великою кількістю снігу. Відповідні кадри опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"На Івано-Франківщині ситуація залишається найскладнішою. На окремих ділянках автошляху Р-24 висота снігового покрову подекуди перевищує зріст дорослої людини. На відео — робота спецтехніки, яка буквально прогризає дорогу в снігових тунелях, аби відновити сполучення", – написав він.

Правоохороонець також нагадав, що Івано-Франківщині продовжують діяти обмеження – на Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський зі 134 по 170 кілометр автошляху.

Чиновник закликав водіїв не виїжджати у цьому напрямку без крайньої потреби: "Дайте можливість дорожнім службам завершити розчищення".

Фото: Facebook Олексія Білошицького