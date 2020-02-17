В Броварах пьяный полицейский сбил двух пешеходов: видео, фото

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В результате аварии на пешеходном переходе погиб мужчина, еще один травмирован

Вечером 16 февраля в Броварах  пьяный сотрудник  полиции, находясь вне службы, сбил двух человек, в результате на месте ДТП погиб 28-летний пешеход, 31-летний мужчина травмирован. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

В пресс-службе уточнили, что полицейский ехал на автомобиле Nissan, приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, он не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение им и совершил наезд на двух человек.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители.

"Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе Драгер", - уточнили в пресс-службе.

Фото: kv.npu.gov.ua

Глава областной полиции Андрей Небытов назначил служебное расследование по данному факту.

По словам главы Броварского отдела полиции Олега Петренко, задержанным оказался работник экс-спецподразделения Беркут. В его крови правоохранители обнаружили около трех промилле алкоголя, пишет Трибуна-Бровары.

  • 17 февраля сообщалось, что в Днепре при побеге от полицейских автомобиль Audi сбил трех человек на пешеходном переходе.
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Теги: дтп, фото, видео, бровары, пьяный полицейский
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