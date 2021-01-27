В Черновцах водитель троллейбуса прогревала детали транспорта, используя для этого горящий факел. Об этом сообщает Молодий буковинець.

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В Черновецком троллейбусном управлении отметили в комментарии LIGA.net, что такой случай действительно был.

"Водитель прогревала не мотор, и не тормоза. Это была трубка, по которой подается вода в подушки амортизации троллейбуса – она подмерзла", – сказали в предприятии.

Издание отмечает, что инцидент произошел на остановке на улице Гагарина - водитель остановила транспорт, заполненный пассажирами, и начала отогревать его детали горящей тканью прямо в салоне троллейбуса.

"Накупили гов**, а вы езжайте как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, подыхайте", — говорит женщина.

15 января в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4583, который призван улучшить качество наземного общественного транспорта.

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Станислав Стороженко

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