В Черновцах водитель троллейбуса прогревала детали транспорта, используя для этого горящий факел. Об этом сообщает Молодий буковинець.
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В Черновецком троллейбусном управлении отметили в комментарии LIGA.net, что такой случай действительно был.
"Водитель прогревала не мотор, и не тормоза. Это была трубка, по которой подается вода в подушки амортизации троллейбуса – она подмерзла", – сказали в предприятии.
Издание отмечает, что инцидент произошел на остановке на улице Гагарина - водитель остановила транспорт, заполненный пассажирами, и начала отогревать его детали горящей тканью прямо в салоне троллейбуса.
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