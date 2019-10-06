В Днепре треснуло общежитие университета: видео, фото

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Произошел сдвиг грунта, 200 студентов отселили

Вечером 5 октября в Днепре во втором общежитии Национального технического университета Днепровская политехника треснула одна из стен здания. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Отмечается, что студентов, которые жили в общежитии, отселили.

В горсовете пишут, что движение по прилегающим улицам перекрыли, отключили все коммуникации. Предпринимают чрезвычайные меры, чтобы избежать обрушения здания, ограждена территория в радиусе 70 метров. 

Отмечается, что в этой части города есть системная проблема с промоинами. Здание общежития возвели в 1950-х годах, оно имеет так называемый ленточный, а не капитальный фундамент. Под зданием расположено бомбоубежище.

Пресс-служба ГСЧС в Днепровской области сообщает, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3х2 метра и глубиной около 1,5 метров. На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой образовались значительные трещины.

Спасатели помогли с переселением из общежития около 200 человек.

Отмечается, что в провал засыпано около 25 куб. м земли и 10 куб. м бетона.

Здание отключили от газоснабжения, электро- и водоснабжения.

На 6 октября запланировано заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

  • В ночь на 28 августа в Дрогобыче в результате взрыва был полностью разрушен один из подъездов четырехэтажного дома. Всего погибли восемь человек, в том числе один ребенок.
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Теги: днепр, общежитие, ГСЧС, авария, Днепровская политехника, трещина
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