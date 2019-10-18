В Харькове горел арт-завод Механика. Говорят о диверсии: видео

17 октября на арт-заводе Механика в Харькове произошел пожар. Об этом сообщает администрация культурного пространства в Facebook.

Возгорание было локальным. Оно произошло в скейт-парке на крытой территории арт-завода. Пожар был ликвидирован сотрудниками Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

По предварительной версии, основанной на показаниях свидетелей и записей с камер видеонаблюдения, пожар произошел в результате поджога деревянных сооружений двумя молодыми людьми в черных балахонах.

В результате происшествия никто не пострадал. Все мероприятия состоятся согласно расписанию.

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Видео: ХС