В Харькове неизвестный выстрелил в женщину и уехал на ее авто: видео с места происшествия

В Харькове неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия и угнал ее автомобиль марки BMW X5. Введена полицейская операция "Сирена", сообщает пресс-служба областной полиции.

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Инцидент произошел возле станции метро "Научная".

38-летняя пострадавшая получила ранение руки. Она доставлена в больницу. Ее автомобиль найден на улице Минская. Полиция предполагает, что злоумышленники пересели в другое авто.

Изначально в полиции сообщили о нескольких нападавших. Однако позже в видеокомментарии представитель правоохранителей сказал, что неизвестный мужчина в маске сел в BMW X5, которым управлял житель Харькова, и выстрелил в плечо его сожительницы.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК.

22 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который ужесточает ответственность за угон автомобиля. Вместо штрафа предусматривается ограничение или лишение свободы.