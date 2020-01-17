В Хмельницком произошел пожар на базе автозапчастей: фото, видео

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Погибших и пострадавших в результате пожара нет

В Хмельницком 16 января в 15:30 произошел масштабный пожар на складе автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь пожара достигла 160 квадратных метров, была угроза дальнейшего распространения огня.

Фото: dsns.gov.ua

Спасателям из-за чрезмерной задымленности им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Локализация пожара произошла в 16:01, а ее окончательная ликвидация - в 16:35.

Фото: dsns.gov.ua

Всего в тушении пожара привлекались 30 человек личного состава и восемь единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Причину возгорания выясняют специалисты. Погибших и пострадавших в результате пожара не обнаружили.

  • 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине. 

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Теги: пожар, фото, видео, склад, хмельницкий
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