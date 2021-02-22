В Карпатах девятые сутки ищут лыжника из Киева, который потерялся в ночь на 14 февраля в районе горы Гемба. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, 21 февраля к поискам привлекли вертолет Н-225 "Супер пума". С его помощью провели воздушную разведку местности. За девять суток спасатели обследовали склоны, подножья и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

Сейчас группы спасателей обследуют местность на предмет схождения лавин или падения снеговых карнизов, говорится в сообщении ГСЧС.

В ночь на 14 февраля двое лыжников потерялись на склоне горы Гемба у села Березники Свалявского района. Одного из них нашли менее чем через сутки. Второго – ищут до сих пор.

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Марк Сировой

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