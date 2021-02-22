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В Карпатах девятые сутки ищут лыжника: к поискам привлекли "Супер пуму" – фото, видео видео

22.02.2021, 09:28
Поиски лыжника из Киева в Карпатах (фото - ГСЧС)
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В Карпатах девятые сутки ищут лыжника из Киева, который потерялся в ночь на 14 февраля в районе горы Гемба. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, 21 февраля к поискам привлекли вертолет Н-225 "Супер пума". С его помощью провели воздушную разведку местности. За девять суток спасатели обследовали склоны, подножья и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

Сейчас группы спасателей обследуют местность на предмет схождения лавин или падения снеговых карнизов, говорится в сообщении ГСЧС.

  • В ночь на 14 февраля двое лыжников потерялись на склоне горы Гемба у села Березники Свалявского района. Одного из них нашли менее чем через сутки. Второго – ищут до сих пор.  

Смотрите также: В Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видео

Марк Сировой
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Карпаты горы Гемба турист спасатели лыжник супер пума вертолет
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