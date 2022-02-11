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В Карпатах на дорогу сошло две лавины – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 15:43
Лавина в Карпатах (скриншот видео Голоса Карпат)
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В Раховском районе Закарпатской области на дорогу сошли две лавины. Об этом сообщает пресс-центр облуправления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что лавины сошли на дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов у села Деловое. Сообщение о первой поступило 10 февраля в 13:20. Из-за этого было приостановлено движения транспорта до 14:30.

В 01:40 11 февраля поступило сообщение о повторном схождении лавины. Транспорт не ходил до 02:05.

Отмечается, что травмированных и пострадавших не было.

Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра предупреждает, что сегодня сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень) в горах Львовской области, умеренная – в Ивано-Франковской и Черновицкой.

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В Карпатах на дорогу сошло две лавины – видео

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Видео – Голос Карпат

Марк Сировой
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Карпаты закарпатская область горы лавина раховский район
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