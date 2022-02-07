Спасатели показали необычное явление – снежные фонтаны в Карпатах. Видео опубликовано в Facebook Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Спасатели отметили, что это красивое, но крайне опасное явление, так как снежные фонтаны образуются за счет сильного ветра у снежных карнизов.

Туристов предупредили, что ходить в горы сейчас крайне опасно. По прогнозам синоптиков, в первой половине дня 7 февраля в Карпатах ожидается значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели.

Снежный фонтан – это подъем снега на высоту до 20 метров над зияющими отверстиями крупных ледниковых трещин. Это происходит, когда сильный ветер, вызывающий низовую метель, дует вдоль трещин. При этом воздух быстро перемещается и в верхней части трещины, а в открытых местах с силой выходит наружу и поднимает переносимый метелью снег.

7 декабря 2021 года в Карпатах спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, который 4 декабря поехал кататься на снегоходе и пропал.

15 января 2022-го при восхождении на гору Говерла погиб один человек, еще двое получили травмы разной степеней тяжести.

Читайте также: Карпаты. Во сколько обойдется отдых в туристических местах этой зимой

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.