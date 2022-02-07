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Красиво, но опасно. Спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 07:40
Карпаты (Фото — LIGA.net).JPG
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Спасатели показали необычное явление – снежные фонтаны в Карпатах. Видео опубликовано в Facebook Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

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Спасатели отметили, что это красивое, но крайне опасное явление, так как снежные фонтаны образуются за счет сильного ветра у снежных карнизов.

Туристов предупредили, что ходить в горы сейчас крайне опасно. По прогнозам синоптиков, в первой половине дня 7 февраля в Карпатах ожидается значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели.

Снежный фонтан – это подъем снега на высоту до 20 метров над зияющими отверстиями крупных ледниковых трещин. Это происходит, когда сильный ветер, вызывающий низовую метель, дует вдоль трещин. При этом воздух быстро перемещается и в верхней части трещины, а в открытых местах с силой выходит наружу и поднимает переносимый метелью снег.

  • 7 декабря 2021 года в Карпатах спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, который 4 декабря поехал кататься на снегоходе и пропал.
  • 15 января 2022-го при восхождении на гору Говерла погиб один человек, еще двое получили травмы разной степеней тяжести. 

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Оксана Житнюк
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